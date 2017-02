Une rencontre Trump-Poutine au G20 ?

Les présidents russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient se rencontrer lors du sommet du G20, a déclaré hier aux journalistes le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Les présidents russe et américain se sont entretenus par téléphone deux fois. La dernière conversation a eu lieu le 28 janvier et a duré près de 45 minutes. Le sommet du G20 se tiendra du 7 au 8 juillet à Hambourg.