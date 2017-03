Une réponse à l’Unesco : un fonds juif pour le Mont du Temple

Les ministres Miri Reguev et Zeev Elkinont ont annoncé la création d’une fondation pour l’héritage du Mont du Temple à Jérusalem qui sera doté de deux millions de shekels par an. « Il s’agit d’une des réponses à la résolution de l’Unesco qui avait ignoré tout lien entre le peuple juif et ce lieu central de la tradition juive.