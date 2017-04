Une série télévisée turque réinvente l’histoire afin d’incriminer les juifs

La série intitulée « Payitaht Abdülhamid » et diffusée en Turquie se veut profondément antisémite et ne recule devant aucun scénario afin de causer du tort aux juifs et à Israël.

Cette série met en scène Théodore Herzl dans des positions historiques complètement fausses. Pour exemple, il aurait soi-disant tenté d’assassiner le Sultan Abdülhamid (Pour information, le sultan turc est mort dans le palais de Beylerbeyi, où il est retourné après sa destitution par le nouveau régime, et dans lequel il est mort d’une pneumonie le 10 février 1918), ou encore , lors d’un dialogue inventé qu’il aurait eu avec son père lui admonestant que Dieu n’a jamais promis de terre aux juifs, ou aussi, on entend Herzl déclarant au Congrès juif son intention d’établir un état juif et hissant le drapeau du futur état entre les fleuves du Nil et de l’Euphrate.

L’ambassade d’Israël en Turquie a l’intention de soulever la question auprès du gouvernement d’Ankara. Selon les théories antisémites en Turquie, les juifs ont intrigué afin de prendre le contrôle de leur pays et la série exacerbe ces sentiments.

La communauté juive déplore que le gouvernement ait autorisé la diffusion d’une telle série antisémite, alors que les deux pays essaient d’ouvrir une nouvelle page dans leurs relations.