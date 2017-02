Une solution israélienne pour évaluer la pureté d’un diamant

Sarine Technologies Ltd. a mis au point une machine permettant de classer la pureté d’un diamant poli, évitant un travail visuel pénible et subjectif. Selon le directeur, Uzi Levami, « le classement sera comparable d’un atelier à l’autre et ne dépendra plus de l’appréciation d’un individu. Mais la machine ne pourra pas remplacer l’évaluation finale d’un spécialiste ».