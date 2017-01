Une start-up israélienne améliorera la qualité de l’air à Paris

En France, le troisième plus gros agent meurtrier juste après la cigarette, c’est la pollution atmosphérique. BreezoMeter une application mobile créée par une start up israélienne permettant de traquer les polluants et déterminant la qualité de l’air partout dans le monde s’est intéressé depuis peu à la Ville lumière. Une filiale de BreezoMeter va mettre en place des capteurs qui analyseront la qualité e l’air afin de fournir en temps réel un bilan détaillé sur le niveau de pollution. Il faut noter que pour la première fois dans ce domaine, les israéliens ont été sélectionnés par la ville de Paris, au détriment de nombreuses autres sociétés françaises.