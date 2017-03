Une symbiose entre notre visage et notre prénom

L’université de Jérusalem a constaté, dans le cadre d’une étude scientifique approfondie, qu’il finit par s’établir une symbiose entre notre visage et notre prénom. Les volontaires qui ont participé à cette étude devaient choisir le visage correspondant à l’un des quatre ou cinq prénoms proposés. Quand on leur a par exemple montré la photo d’un homme susceptible de s’appeler Jacob, Dan, Josef ou Nathaniel, 38 pour cent des participants ont choisi le bon prénom, à savoir « Dan ». Parfois, les participants n’avaient même pas besoin de voir toute la photo pour deviner le bon prénom. Il leur suffisait de regarder la coupe de cheveux. « Nous avons pu établir que les gens ressemblent vraiment à leur prénom » a déclaré le professeur Ruth Mayo qui dirigeait l’étude. Ceci est dû en partie au fait que notre développement est souvent calqué sur les attentes de notre environnement. En revanche, il a été beaucoup plus difficile aux participants de deviner le bon prénom chez les sujets qui avaient un surnom.