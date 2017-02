Une synagogue de Chicago vandalisée

La fenêtre de la façade de la synagogue de Chicago Loop a été brisée par un ou plusieurs inconnus qui ont également collé des croix gammées sur la porte d’entrée principale, aux premières heures du chabbat. La police a déclaré qu’une fenêtre avait été brisée et que quelques « autocollants dénigrants » avaient été posés sur la porte d’entrée. On pouvait apercevoir deux techniciens de la police criminelle en train d’enlever deux croix gammées collées sur les vitres. Personne n’a été arrêté et la police enquête sur ces actes déclarés crimes haineux.