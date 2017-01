Une ville espagnole annule sa décision pro-BDS

Vendredi dernier, la session plénière du Conseil d’Ibiza à Santa Eulalia a approuvé, par une large majorité, l’abolition de son adhésion au mouvement antisémite du BDS qui cherche à discriminer en Espagne des entreprises israéliennes, des citoyens israéliens et toute personne soutenant ou associée à l’État juif. Suite aux actions juridiques d’ACOM qui ont démontré l’illégalité de cet accord, le maire Vicente Marí Torres et son parti, Partido, ont décidé de modifier la décision. Nous apprécions vraiment le soutien du parti Ciudadanos dans sa tentative de mettre fin à cette ignominie. Santa Eulalia est redevenue une ville tolérante et cosmopolite, la ville qui ne discrimine pas les gens à cause de leur origine nationale, ethnique ou religieuse, y compris les juifs.