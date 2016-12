Une ville espagnole revient sur son boycott d’Israël, désormais nul et non avenu

Une municipalité espagnole a voté pour annuler une résolution qu’elle avait adoptée au début de cette année en approuvant le mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre Israël.

Santa Eulalia, une ville de l’île d’Ibiza au sud-est de Madrid, a annulé la semaine dernière la résolution pro-BDS qu’elle avait adoptée l’été dernier à la suite d’une action légale engagée contre la municipalité lors du vote précédent.

Plus de douze de ces résolutions ont été finalement annulées au cours des deux dernières années en Espagne, où plus de 50 municipalités ont approuvé le BDS – plus que partout ailleurs en Europe. Mais dans la plupart des cas, les annulations sont survenues après que les tribunaux aient jugé que le boycott était discriminatoire.

Le parti populaire de centre-droit, qui s’oppose aux initiatives de boycott contre Israël, a appelé à un deuxième vote en raison de la pression de hauts responsables politiques.

Lors de débats sur la résolution, les représentants du Parti Populaire ont plaidé qu’il serait injuste de se concentrer sur la nation démocratique d’Israël, au moment où des centaines de milliers de Syriens sont morts dans une guerre civile brutale entre rebelles, islamistes et forces loyales envers le dictateur, Bashar el Assad.

Le mois dernier, un tribunal d’appel administratif de Barcelone a annulé la requête de boycott adoptée en mars par la municipalité de banlieue de Sant Adrià de Besòs au motif qu’elle était inconstitutionnelle.