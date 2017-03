USA: arrestation de l’antisémite qui avait menacé plusieurs communautés juives

Un homme de St. Louis a été accusé d’être coupable d’au moins huit menaces à la bombe contre des centres communautaires juifs et contre la Ligue anti-diffamation.

Juan Thompson, 31 ans, a été condamné à une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

« Aujourd’hui, nous avons accusé Juan Thompson d’avoir commis des menaces de mort en son nom contre des centres communautaires juifs et contre la Ligue Anti-Diffamation », a déclaré le procureur américain Preet Bharara dans un communiqué. «Les menaces de violence ciblant les personnes et les lieux fondés sur la religion ou la race – quelle que soit la motivation – sont inacceptables, non américaines et criminelles. Nous sommes engagés à poursuivre ceux qui fomentent la peur et la haine à travers de telles menaces criminelles. »