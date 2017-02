USA: Une pro-palestinienne américaine récolte des fonds pour la rénovation d’un cimetière juif vandalisé

Une militante américano-palestinienne qui soutient le mouvement de Boycott, Désinvestissements et Sanctions (BDS) contre Israël, a lancé une campagne de récolte de fonds pour aider aux réparations d’un cimetière juif proche de St. Louis, où au moins 170 pierres tombales ont été renversées ce week-end. En quelques jours, 56 000 dollars avaient déjà été récoltés, près de trois fois l’objectif de Linda Sarsour, qui a joué un rôle important dans l’organisation de la Marche des Femmes sur Washington suite à l’investiture du président américain Donald Trump en janvier. « Avec cette campagne, nous espérons envoyer un message d’unité des communautés juives et musulmanes : il n’y a pas de place pour ce type de haine, de profanation, et de violence en Amérique, ont écrit les militants. Nous prions pour que ceci fasse revenir un sentiment de paix et de sécurité chez la communauté juive américaine, qui a sans aucun doute été secouée par cet événement. »