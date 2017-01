V. Peillon fait l’amalgame entre laïcité et étoile jaune

Le Conseil représentatif des institutions juives de France( CRIF) a publié un communiqué pour dénoncer les propos de V. Peillon qui comparait la laïcité au « port de l’étoile jaune ». «Le Crif dénonce la comparaison faite hier lors de son intervention sur France 2 par Vincent Peillon entre le sort des Juifs sous l’Occupation et la situation actuelle des musulmans de France.L’histoire de la déportation de plus de 75 000 Juifs, de la spoliation des biens juifs ou des lois discriminatoires comme le port de l’étoile jaune ne saurait être dévoyée et instrumentalisée au nom d’un soi-disant équilibre des souffrances. De telles déclarations ne servent que ceux qui cherchent à réécrire l’Histoire.» L’institution juive demande «une clarification et un correctif immédiat de la part de Vincent Peillon» rapporte le Figaro.