V. Poutine ne prend plus de gants avec l’Europe et les libéraux américains

Alors que chaque nouveau tweet de Donald Trump provoque un flot d’indignations sur le vieux continent et dans les grands médias américains alignés sur le parti démocrate, les récentes déclarations du président Poutine devraient, elles aussi faire jaser en Occident. A trois jours de l’investiture de Donald Trump, Vladimir Poutine a ironisé sur les accusations d’espionnage russe contre le futur président américain rapporte l’OLJ, disant douter qu’il fréquente les prostituées russes, pourtant « les meilleures au monde », et affirmant que ses services secrets n’avaient pas « couru » après lui. Il a estimé que les opposants à M. Trump qui, selon lui, ont lancé ces accusations « falsifiées » s’étaient montrés « pire que des prostituées », et que l’affaire montrait la dépravation des « élites occidentales ».