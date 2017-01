Vague d’alertes à la bombe dans les institutions juives américaines

Au moins 32 institutions juives aux États-Unis ont reçu des menaces de bombes selon des responsables de la sécurité juive. Il s’agit de la deuxième vague de menaces massives en deux semaines. Paul Goldenberg, le directeur de Secure Community Networks, affilié aux fédérations juives d’Amérique du Nord, a indiqué qu’il y avait des menaces à la bombe dans des centres communautaires juifs des écoles et d’autres institutions à Miami. Edison, New Jersey, Cincinnati, Alabama, et sur la côte ouest.