Quand le Vatican participe à une exposition sur la Ménorah du Temple. Par Bely

Quelques médias s’étaient engouffrés au mois de février dernier dans l’espace-temps créé par l’annonce de ce projet, une idée d’exposition sans précédent pour au moins deux doubles raisons. La première, parce que ce projet fut conçu à la fois par le Vatican et la Communauté Juive de Rome, une grande première que cette collaboration autour d’une exposition ambitieuse, rassemblant 130 œuvres déclinant la « Ménorah » de l’antiquité à nos jours.

La seconde parce que son sujet, « L’image, l’histoire et le symbolisme de la Ménorah », se devrait d’être exposé à la fois au Musée du Vatican et au Musée juif de Rome !

Quelques mois plus tard, en ce début juin, qu’en est-il de la concrétisation de cette visée unique, faire parler deux musées d’une seule voix, jusqu’au 23 juillet 2017 sous l’Intitulé « Menorah: Cult, History and Myth » ?

Petit rappel à propos de la Ménorah : Composée de 7 branches qui représentent les 7 jours de la création du Monde, son nom provient du préfixe « Mé » indiquant la provenance d’une chose, associé à la racine hébraïque Norah, flamme au féminin.

« Me-Norah » signifierait donc selon la Kabbale, « de qui provient la Flamme », ( présence divine)….

Une partie de l’exposition qui comprend quelque 130 tableaux, illustrations et autres représentations de Ménorah venues de partout, se trouve dans l’espace Carlo Magno du musée du Vatican sur la place Saint-Pierre, tandis que l’autre est installée, de l’autre côté du Tibre, dans le musée juif de Rome, dans le complexe de la grande synagogue, à environ 1500m.

Ainsi, la lampe en argent gravé et repoussé, signée Di Segni et datée 1763, est à admirer au Musée juif de Rome et « L’Annonciation à Zacharie », une peinture signée Andrea Sacchi, 1636-1649, au Musée du Vatican !

Ceci-dit, on ne sait trop où se cache l’objet le plus ancien, la pierre dite « Magdala », un bloc sculpté datant du premier siècle, que les experts pensent être une représentation du Second Temple de Jérusalem. Il a été découvert lors des fouilles d’une ancienne synagogue en Galilée en 2009.

Où est passée la Ménorah du Temple ?

Mais bien plus insolite encore, cette double exposition s’offre « Art juif » accueilli par des chrétiens dont le Pape François soi-même, se flatte que plus de 20 musées dont le Louvre et la National Gallery de Londres, y aient apporté leurs contributions par le prêt de moult œuvres d’Art et que le tout ait été chapeauté par Barbara Jatta, la première femme à diriger les Musées du Vatican…

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout ! Le clou absolu du spectacle est la révélation faite au visiteur quelque peu décontenancé, que la Ménorah d’or massif prise comme trophée par les Romains lors de la destruction du Temple, ne fait pas partie des merveilles exposées, tout simplement parce qu’elle n’a toujours pas été retrouvée !

Son sort est un mystère depuis des siècles…

Nombre d’historiens pensent qu’elle « aurait été perdue », (!) dans la mise à sac de Rome, ou qu’elle aurait été jetée dans le fleuve Tibre et s’y trouve encore, ou qu’elle aurait été enterrée dans une grotte inconnue aujourd’hui ou, mieux encore… Qu’elle serait cachée au Vatican et n’aurait que très peu de chances d’en ressortir un jour !

