Vers un cataclysme en Syrie? L’un des plus grands barrages hors service menace de noyer la population

Le plus grand barrage de Syrie, contrôlé par les islamistes de l’Etat Islamique était dimanche hors service, ce qui risque d’entraîner une dangereuse montée des eaux capable d’engloutir des milliers de civils.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance regroupant des combattants kurdes et arabes, se battent actuellement pour prendre le contrôle du barrage de Tabqa et de la ville éponyme, dans le nord-est syrien, avant de lancer l’assaut sur Raqqa, la capitale de facto de l’EI en Syrie.

« Les bombardements dans le secteur ont mis hors service (la centrale électrique) qui fournit l’électricité au barrage », entraînant dimanche l’arrêt du fonctionnement de cette infrastructure bâtie sur l’Euphrate, a expliqué la source technique sur place.

« La réparation n’est pas possible car il n’y a pas suffisamment de personnel disponible en raison des bombardements intensifs », a-t-elle ajouté. « Si le problème n’est pas solutionné, cela représentera un danger pour le barrage ».