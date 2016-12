Veto américain ce soir à l’Onu contre une proposition anti israélienne ?

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit voter jeudi soir vers 23 heures (heure d’Israël) sur un projet de résolution proposé par l’Egypte et réclamant qu’ « Israël cesse ses activités de colonisation dans les territoires palestiniens et à l’Est de Jérusalem », ont affirmé mercredi des diplomates. Une résolution similaire s’était heurtée au veto des Etats-Unis en 2011 et la probabilité que la proposition égyptienne aboutisse est incertaine.