Le vice-président du Conseil législatif palestinien réclame la pendaison pour Mahmoud Abbas

Au cours d’une séance du Conseil législatif palestinien réuni à Gaza et auquel participaient des élus du Hamas, le vice-président et député Hamas a prononcé un réquisitoire en règle contre le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Ce dernier est accusé d’avoir « abandonné » la bande de Gaza, de « raquetter » les autorités légalement élues » et d’être « un collaborateur des israéliens ».

« Si vous dites que le Hamas est responsable dans la bande de Gaza, pourquoi alors est-ce l’Autorité palestinienne qui récolte nos taxes ? » a vitupéré Marwan Abou Ras avant de poursuivre : « Pourquoi prenez-vous les fonds des pays donateurs qui nous sont adressés, aidés par les médias corrompus, vous falsifiez les évidences. Vous payerez le prix de cette traîtrise ».

« Le plus haut degrés de traîtrise »

Abou Ras, encouragé par les applaudissements de ses collègues s’est enflammé : » Abbas est parvenu au plus haut degré de traîtrise. Il s’est éloigné du peuple et de ses besoins réels, il s’est rendu coupable de mensonges mais aussi de trahison. Il devra répondre devant la justice de Gaza et sera légitimement pendu devant son peuple car il est le plus grand traître de l’histoire palestinienne ».

Le Conseil législatif palestinien dominé par le Hamas depuis 2006, date des dernières élections. Son siège se trouve à Rimal, dans la bande de Gaza, mais peu d’élus du Fatah se joignent à ses travaux. Ces derniers préfèrent siéger à Ramallah où se trouve l’annexe du Conseil.