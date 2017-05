Victoire des boycotteurs d’Israël en Grande-Bretagne

C’est une victoire importante de la campagne BDS contre cette firme britannique, n°1 mondial de la sécurité, qui a perdu de très nombreux contrats au niveau international, en raison de son travail en commun avec l’Etat juif.

G4S vient de vendre à un fonds privé israélien (FIMI Opportunity Funds) pour 110 millions de dollars d’actifs en Israël, rapporte la presse britannique. Cette entreprise employait 8000 personnes en Israël et représentait la plus grosse compagnie de services de sécurité dans le pays. Elle conservera uniquement une participation dans une école de formation de la police israélienne aux côtés de FIMI et Shiun and Binui, une société immobilière israélienne.

Après Veolia et Orange, ou encore CRH, la plus grande entreprise du bâtiment irlandais, G4S cède à la campagne de boycott et de désinvestissement antisémite d’Israël. La direction palestinienne de la campagne BDS s’en est félicité et a dédié cette victoire à tous les terroristes palestiniens.

Mais tant que G4S conservera un rôle dans la police israélienne, elle restera la cible de la campagne BDS, souligne-t-on de même source.