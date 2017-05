(Vidéo) La ministre israélienne, le Coran et les députés arabes médusés

(Vidéo ci-dessous traduite en français) Mercredi dernier, alors qu’Israël célèbre les 50 ans de la réunification de Jérusalem, Ahmed Tibi, présente au nom des députés arabes, un texte de loi prévoyant de fixer une journée officielle commémorant « la Nakba » (la catastrophe représentée par la création de l’Etat d’Israël dans le narratif arabe).

La ministre de la Culture et des Sports Miri Regev prend alors la parole et fustige l’hypocrisie des députés arabes. A l’appui de ses propos, la ministre va citer le Coran et laisser les députés arabes sans voix durant de longues minutes.