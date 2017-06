La vidéo pro-palestinienne du Figaro

Cette vidéo ne permet pas du tout de comprendre la complexité du conflit israélo-palestinien et au contraire fait d’ahurissant simplismes qui aggravent la méconnaissance du conflit et des enjeux.

Déjà, elle fait commencer le problème en 1922 et affirme que l’immigration juive est massive après cette date. Les premières vagues importantes d’immigration juive à caractère sioniste, même si le mot n’existe pas encore, ont lieu en provenance d’Europe de l’Est en 1881.

Le Congrès Sioniste est créé en 1895 et dès 1920, avec la création de la Haganah, les Juifs en Palestine Mandataire Britannique sont déjà organisés en fonctions étatiques régaliennes, raison pour laquelle la création de l’Etat en 1948 se passe facilement, sauf la parenthèse de la mise au pas de l’Irgoun , dans un contexte général de décolonisation difficile. A l’inverse, les Arabes et Musulmans ne sont pas du tout organisés, n’ont pas de conscience nationale et sont en proie à de profondes rivalités tribales et familiales. C’est la famille Al-Husseini, dont sont issus le Grand Mufti , Yasser Arafat et Leïla Chahid qui parvient, avec le soutien d’abord nazi, puis égyptien et soviétique, à s’imposer face aux autres et à monter en exergue une cause palestinienne qui au départ masque leurs volontés de domination de la région à la suite du retrait britannique.