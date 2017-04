Vifs échanges entre les ambassadeurs de France et d’Israël aux Etats-Unis

L’ambassadeur français aux États-Unis Gérard Araud (en photo) et l’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer se sont affrontés sur les médias sociaux à propos du conflit israélo-palestinien.



Gérad Araud avait occupé le poste d’ambassadeur de France en Israël et à l’Organisation des Nations Unies. Il a retweeté un message de l’ancien ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, qui expliquait à propos de la guerre civile syrienne: « il ne peut y avoir de négociation politique quand un côté assassine l’autre. » M. Dermer, le représentant israélien à Washington, a alors tweeté en retour « il serait sage que cette règle s’applique également quand des juifs se font assassiner en Israël. »

M. Araud n’a pas répondu directement, mais il a tweeté un peu plus tard: « Israël / Palestine. Tellement prévisible. Tout est prétexte à ce qu’un côté déclare que l’autre est le mal. » Ce tweet a suscité un certain nombre de réponses de la part des utilisateurs de Twitter, qui ont conduit M. Araud à réagir de nouveau sur le sujet en précisant sa pensée qui selon lui ne concernait pas le conflit israelo-palestinien: « Un tweet sur la Syrie. Une réaction sans rapport sur Israël / Palestine et une effusion de tweets unilatéraux sans lien avec le premier tweet ». « Israël / Palestine. Réagir avec passion au lieu d’analyser la situation des deux côtés est un bon moyen d’échapper aux vrais problèmes » a ajouté M. Araud.

Lorsque M. Araud était ambassadeur de France en Israël en 2004, il dénonçait dans une interview à la radio qu’un sentiment anti-français était répandu chez les Israéliens, affirmant aussi que les incidents antisémites dans le monde n’étaient pas traités en Israël, contrairement à ceux qui se produisent en France, qui feraient selon lui immédiatement les titres des actualités, selon le journal Yedioth Ahronoth.