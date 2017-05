Violents heurts entre manifestants et forces israéliennes en marge de la visite de Trump (Vidéo)

Une grève générale a été largement suivie le 22 mai dans les Territoires palestiniens, en soutien aux prisonniers en grève de la faim dans les prisons israéliennes, au jour de l’arrivée de Donald Trump en Israël. Des heurts ont éclaté……..

Alors que l’Etat hébreu accueillait le 22 mai le président des Etats-Unis, en Cisjordanie occupée, tous les magasins étaient fermés et les rues de Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne, vides. Aucun taxi ni transport en commun ne circulait.

A Hébron, magasins, écoles et bâtiments publics ont également fermé leurs portes.

Et dans la bande de Gaza, tout était à l’arrêt, à l’exception des écoles et des plus importants hôpitaux.

En Judée-Samarie, des barrages de bennes à ordures ou de voitures ont été dressés devant les camps de réfugiés proches de Ramallah.

Une manifestation en est partie à la mi-journée, en direction du check-point militaire israélien de Kalandia, qui sépare Jérusalem de Ramallah.