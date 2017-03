Visite de courtoisie : L’Inde envoie 3 navires à Haïfa

Afin de célébrer les 25 années de relations diplomatiques entre les deux pays, l’Inde a annoncé son intention d’envoyer 3 navires à Haïfa au mois de mai prochain. «Pendant la visite, l’équipage indien interagira avec le personnel de la Marine israélienne, et il y aura des visites, des activités sportives et des appels de courtoisie. L’équipage visitera aussi différentes régions d’intérêt culturel et historique en Israël», a précisé l’ambassade indienne.