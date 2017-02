Vivre ensemble en Egypte: deux Chrétiens, un père et son fils assassinés par des Islamistes

Le vivre ensemble a encore des progrès à faire en Egypte. L’agence officielle italienne ANSA vient d’annoncer sur la foi d’informations des services de sécurité égyptiens que les corps de deux Chrétiens ont été retrouvés ce matin « derrière une école dans le centre de El-Arish dans le Sinaï. L’un était calciné et l’autre à été tué par armes à feu ». Il s’agirait de Medhat Hana, âgé de 45 ans, et de son père Saad Hana, âgé de 65 ans. Selon les services de sécurité égyptiens, il s’agirait d’un double crime commis par la Wilayat Sinaï, la branche régionale de l’État Islamique en Irak et au Levant. Egypt Independent de ce jour confirme, à partir de sources sécuritaires, que Medhat Hana a bien été enlevé et brûlé vif. Un autre chrétien avait été assassiné le 16 février à El-Arish, vraisemblablement par le même groupe islamiste.