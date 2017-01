Voici comment le député Basel Ghattas a introduit des téléphones portables en prison

(Vidéo) Le député arabe israélien Basel Ghattas accusé d’avoir transmis des téléphones cellulaires aux détenus dans une prison israélienne ainsi que des messages codés dans des lettres ne peu plus nier l’évidence. Dans une vidéo diffusée par la 10e chaine de la télévision israélienne, on le voit sortant de sa veste des enveloppes contenant des lettres et des téléphones portables après avoir vérifié que la porte de la salle de rencontre était bien fermée. Les objets ainsi transmis, sont immédiatement récupérés par le détenu sécuritaire Basel Bizrah qu’il cache dans ses sous-vêtements.

Dans une interview au quotidien Haaretz Ghattas affirmait il y a quelques jours, ne pas avoir su qu’il transmettait des téléphones portables. « Si j’avais su ce que contenaient ces paquets, jamais, je ne les aurais donnés », s’est-il défendu. Ces images indiquent que l député a agi en toute connaissance de cause et qu’il s’est même caché pour le faire, vérifiant que personne ne pouvait le voir.

Le procureur de l’Etat a décidé d’autoriser la présentation d’un acte d’accusation à l’encontre du député de la Liste arabe unie Basel Ghattas.Le détenu que l’on aprecoit dans la vidéo a reconnu qu’il devait transmettre les téléphones, les cartes sim et les messages codés au détenu sécuritaire condamné à la prison à vie pour l’enlèvement et l’assassinat du soldat Moshé Tamam en 1984.