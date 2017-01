Voici la mygale venimeuse Obama

Pour rappel, la présidence de Barack Obama a été marquée par quelques hommages de la part de naturalistes. Une araignée a reçu le nom d’Aptostichus barackobamai. Son descripteur, Jason Bond, a précisé que le nom a été choisi en hommage au président américain qui apprécierait par ailleurs les araignées. M. Bond est membre de l’équipe de chercheurs de l’Auburn University Museum of Natural History et du Department of Biological Sciences.