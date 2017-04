Vol Lufthansa Marrakech-Munich : 20h, les passagers Israéliens se lèvent

(Vidéo) Les Israéliens qui se trouvaient à bord du vol Marrakech-Munich de la Lufthansa hier soir ont respecté la minute de silence à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme. A 20 heures précises, à l’unisson avec Israël, tous se sont levés spontanément à la surprise des autres passagers et membres de l’équipage.

Une fois la minute de silence terminée, tous ont regagné leur place et des conversations avec les autres passagers et les hôtesses de l’air interloqués se sont engagées. Les uns expliquant aux autres qu’au même moment en Israël, des millions de personnes rendaient le même hommage aux victimes. D’une manière générale, les voyageurs ont été assez impressionnés par ce mouvement collectif de solidarité et de mémoire.

D’autres « commémorations aériennes », ont été signalées hier soir. Le fait de se lever à l’unisson avec les commémorations en cours en Israël est un phénomène assez récent qui tend depuis deux ans à se généraliser, sur les vols empruntés par une majorité d’israéliens.