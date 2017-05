Votez pour l’un ou votez pour l’une, mais votez ! Plus qu’un droit, c’est un devoir. Par Bely.

HIER il y avait ceux qui partaient « POUR VIVRE EN ISRAEL ». AUJOURD’HUI, il y a tous ceux qui s’exilent pour « NE PLUS VIVRE EN FRANCE ». Et DEMAIN ? Que pourrait-il arriver de pire encore si le FN prenait la direction de l’hexagone ?

Et cela par le fait de ces inconscients, des franco-israéliens en l’occurrence, entendus débattre de leurs désillusions après un premier tour qui vit la défaite de leur champion. Oui, à cause de ces déçus pleins d’amertume de devoir voter « Macron/Le Pen » qui auront estimé inutile de se déplacer, mettant les deux candidats dans le même panier. Si l’on peut prêter n’importe quelles intentions à un Macron quasiment inconnu au bataillon des hommes politiques, on ne peut lui imputer des propos antisémites jamais tenus en public ni des intentions apparemment particulièrement anti-sémito-sionistes à contrario d’une Marine Le Pen qui s’en donne à cœur joie…

Mes frères et sœurs anciennement français, désormais franco-israéliens vous avez la mémoire courte. A trois jours du vote du second tour, il parait important de se souvenir que le 10 février dernier la présidente du Front national a prôné l’interdiction de la double nationalité franco-israélienne si elle était élue à la présidentielle. « Moi, je suis contre la double nationalité extra-européenne », a déclaré la dirigeante du FN sur une chaîne publique, « Israël n’est pas un pays européen, et je crois d’ailleurs qu’Israël accepte de le dire et de le penser », a-t-elle ajouté. Après pareille déclaration et confirmation d’une politique entièrement centrée sur la France aux français, réfléchissez mes amis qui allez mettre votre bulletin de vote dans l’urne dimanche prochain. C’est peut-être la dernière fois que l’on vous demandera votre avis. Ajoutez à cela quelques mesures qui paraissent couler de source… Comme à votre propos, vous tous retraités jeunes ou moins jeunes qui avez fait votre carrière en France, vous qui vous étiez installés dans ce pays où coule le lait et le miel, la conscience pure de celui qui a bien travaillé, de celui qui a bien cotisé… Vous faudra-t-il retourner vivre en France si votre nouvelle nationalité n’est pas reconnue et vos pensions bloquées dans le pays de votre enfance ?

Et tandis qu’il claque fièrement sur fond bleu azur d’un ciel sublime, le drapeau israélien retrouvé accroché aux fenêtres des habitations et des voitures participe de la joie de célébrer la création de l’état d’Israël. N’est-ce pas fantastique de se dire que nous franco-israéliens pouvons y joindre symboliquement notre bannière ? Cette devise « Liberté-Egalité-Fraternité » qui fai(sai)t la grandeur de la France. Pendant combien de temps encore ? Ceci dit, votez pour l’un ou pour l’une, mais votez. Plus qu’un droit c’est un devoir !