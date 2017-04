Votre bonne action de Pessah : KIM’HAH DE QUOI ?! …KIM’HA DE PISS’HA !

Un bon Juif m’a dit (il offre à l’association HAI BAHEM ses produits neufs ‘Hametz depuis plusieurs années à la veille de Pessa’h), que donner deux paquets de pâtes et des biscuits avant la fête n’est pas exactement un don qui aidera les familles dans le besoin pendant celle-ci.

La coutume de Kim’ha DePass’ha (littéralement: « les blés de Pessah ») est de permettre à nos frères de célébrer Pessa’h comme nous (ou presque). Vous serez d’accord qu’avec des pâtes et des biscuits on ne peut pas accomplir les Mitsvot du Seder dont quatre verres de vins…

Afin d’accomplir cette merveilleuse Mitsva, et pour réjouir nos frères, on se doit de leur donner le nécessaire pour le Seder (au moins). J’entends déjà les cris: « Mais Haim il y a déjà de si nombreux frais! » A ceci je répondrais: c’est précisément cette raison qui doit nous faire donner!

Chaque année, nous insistons tous sur la charité chaque fois que possible (ou presque). Chaque année, nous offrons tous notre Maasser (La dime. Au moins…). Mais à Pessa’h, la fête de la liberté, l’occasion est plus que spéciale.

Alors vous me direz: « Encore une fois?! Même à Pâque?! » Et je vous dirais: « Oui, précisément parce que c’est Pessa’h! »

Un appel personnel : Donnez ! Donnez ! Et donner à nouveau! Croyez-moi, je rencontre beaucoup de Juifs et je reçois de nombreuses demandes d’aide. J’ai appris à garder les proportions : il est préférable d’être de votre côté (le nôtre). Même si nous (vous) sommes très sollicités, même si des doutes viennent nous tenter de ne pas donner (ah! Le Yetser! ) Il est bon d’être de notre (votre) côté et non en face.

Ainsi, cette année, donnez!

(Dons déductibles des impôts en France et en Israël)

Haim Bismuth, Association Hai Bahem.

Paypal: https://www.paypal.me/haibahem

www.haibahem.org