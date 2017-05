Vous êtes cardiaque ? Une bonne nouvelle pour vous

Le docteur Tal Dvir du Département de Biotechnologie de l’Université de Tel Aviv a créé en laboratoire « un patch » cardiaque que l’organisme ne rejette pas, car il intègre des matériaux provenant du malade lui-même, avec des nano particules d’or. Si le patient ne se sent pas bien, il restera à la maison et le médecin recevra un message téléavertisseur concernant l’état du cœur. Il décidera alors quoi faire ». Ce concept pourrait s’appliquer aussi au cerveau et à la moelle épinière, afin de traiter les affections neurologiques.