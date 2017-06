La vraie « Nakba », la vraie « catastrophe », celle des Juifs des pays arabes….

800.000 juifs vivaient après la Deuxième Guerre mondiale dans les pays aujourd’hui membres de la Ligue Arabe. De ces 800.000 juifs, il ne reste pratiquement rien, sinon quelques milliers, surtout au Maroc. Rien de leur présence physique, rien de leur culture : des synagogues dévastées, des cimetières en ruine. Rien de leur longue et fertile histoire deux fois millénaire……Détails…….

Les Juifs sont établis dans ces pays des siècles avant l’invasion arabe du 7ème et 8ème siècle.

Faut-il rappeler que le Maghreb a été animiste, juif et chrétien bien longtemps avant l’invasion arabo-musulmane. Le petit royaume juif établi autour de Bougie (dans l’actuelle Algérie) résista soixante-dix ans à l’invasion arabe, en particulier sous la conduite d’une femme, la Kahena. Les juifs de Tunisie y sont établis depuis sans doute des millénaires.

Ceux d’Égypte, présents au moins depuis l’époque grecque. Et des Juifs de l’actuelle Irak, qui y furent transplantés après la destruction du premier Temple de Jérusalem, soit six siècles avant l’ère chrétienne !

Tous ces Juifs ont dû quitter leurs terres ancestrales, dans les années 50 et 60, parce qu’ils étaient juifs, sous la menace de massacre, souvent exécutée, comme le pogrom de 1945 à Constantine ou celui de Bagdad, commis à l’instigation du Mufti de Jérusalem, Al-Husseini et de ses inspirateurs et maitres idéologiques, les nazis.

Ces Juifs ont trouvé refuge principalement en Israël, mais aussi en France et au Canada. Ils ont pu retrouver des opportunités de développement et une vie normale malgré la profonde déchirure personnelle et collective.

Quelque 600,000 arabes ont quitté le territoire confié aux Britanniques, la province ottomane de Palestine, par peur d’être perçus comme des traîtres par les « frères arabes » et sous la promesse de la Ligue Arabe que leur retour se ferait très vite après l’écrasement plus que probable (mais non réalisé!) des Juifs mal armés, mal organisés, mal encadrés : du moins c’est-ce ce que les radios arabes leur dépeignaient.

L’Histoire fut différente. La petite armée juive de l’État d’Israël naissant a vaincu les cinq armées arabes au prix très élevé de milliers de morts.