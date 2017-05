Wall Street Journal : la proposition des monarchies du Golfe à Israël

Le quotidien américain Wall Street Journal a révélé l’existence d’un document ultra secret dans lequel les monarchies du Golfe (dont l’Arabie saoudite) s’engagent à établir de meilleures relations avec Israël si cette dernière est disposée à reprendre le processus de paix avec les Palestiniens. Cette proposition intervient alors que le président américain Donald Trump devrait rencontrer les dirigeants arabes lors de sa visite en Arabie saoudite la semaine prochaine.

Figurent parmi les mesures préconisées : l’autorisation faites aux avions israéliens de survoler l’espace aérien de ces pays, la levée des restrictions de certains produits importés et la délivrance de visas sportifs ou aux délégations commerciales. Les Etats du Golfe seraient aussi disposés à insérer Israël dans les organisations commerciales et économiques de la région. En échange, Israël reprendrait les négociations avec l’Autorité palestinienne, gèlerait la construction juive en Judée-Samarie et assouplirait le blocus de la bande de Gaza.

Cette initiative rappelle entre autre les améliorations perçues ces dernières années entre Israël et les monarchies du Golfe. Le journal américain rapporte qu’un responsable arabe lui a dit en commentant la rencontre qui a eu lieu la semaine passée entre le prince-héritier émirati Mohammad Ben Zayed Al-Nahiane et le président américain Donald Trump : « Nous ne voyons plus Israël comme une menace mais comme une opportunité éventuelle ». Côté israélien, le quotidien évoque l’avis du ministre de l’énergie Youval Steinitz sur ces améliorations et qui constituent selon lui «une révolution au Moyen-Orient ».

Celui-ci révèle entre autre avoir visité en personne Abou Dhabi, pour y conduire une délégation israélienne appartenant à une organisation internationale énergétique. Il révèle également que des sociétés technologiques israéliennes approvisionnent l’Arabie saoudite et les Emirats en équipements de haute pointe destinés au domaine des renseignements pour, selon lui, « aider les gouvernements modérés à se protéger».

Le journal rapporte également une proposition faite à l’administration américaine ces dernières semaines par le vice-ministre israélien du transport et des renseignements Israël Katz, d’édifier un port à Gaza et un réseau qui reliera le port de Haïfa à l’Arabie saoudite et aux pays du Golfe en passant par la Jordanie, à l’instar du chemin de fer du Hedjaz qui reliait dans le passé Damas à Médine.