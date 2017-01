Will Smith soutient financièrement l’organisation antisémite Nation of Islam

Will Smith et sa femme, l’actrice, réalisatrice et femme d’affaires Jada Pinkett Smith, se montrent très généreux avec l’organisation extrémiste antisémite Nation of Islam, chapeautée par l’octogénaire Louis Farrakhan depuis 1978.

Leur fondation caritative, la « Smith Family Fondation », créée officiellement pour venir en aide à la jeunesse déshéritée et aux familles en souffrance des quartiers défavorisés, a financé le groupuscule à hauteur de 150 000 $.

Une somme substantielle qui, en tombant dans l’escarcelle du Saint Temple de l’islam de Muhammad, à Chicago – ce phare de l’organisation politico-religieuse fondée à Detroit, en 1930, par Wallace Fard Mohammad et dont Malcolm X fut l’une des figures les plus charismatiques, avant de rompre tout lien avec elle – constituerait l’une des donations les plus importantes jamais versées par la fondation du célèbre couple.

La presse américaine s’est faite l’écho des remerciements de l’antisémite Louis Farrakhan à Will Smith et son épouse, dans une lettre où il les remerciait chaleureusement de leur contribution.

Will Smith y avait fait d’ailleurs une apparition très remarquée, attestant d’un soutien dépassant le seul cadre financier.

M. Smith est connu pour son inclination pour l’islam et sa dénonciation de « l’islamophobie » de Donald Trump. Il s’était fait un devoir de porter le cercueil de Mohammed Ali lors de ses obsèques en juin 2016, quinze ans après avoir interprété le boxeur de légende avec maestria dans le biopic « Ali » et après avoir prêté sa voix au film d’animation « Bilal ».