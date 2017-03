Willy Wolff: un rabbin allemand de 90 ans star de cinéma! Par Bely

Il faut bien avouer que le destin de cet homme est tout à fait exceptionnel ! Si le rabbin Willy Wolff, puisque tel est son nom, n’était que la vedette d’un des plus longs documentaires tourné et réalisé en Allemagne l’an dernier, ce serait déjà un exploit. Mais où cela devient incroyable, c’est qu’il ait réussi à mettre tout le monde dans sa poche dès les premières images, juste au visu de ses yeux pétillants et son sourire si plein de confiance en la vie.

Un très vieux monsieur qui a fait montre du plus incroyable des talents, un très vieux monsieur capable de séduire à l’instant le plus réticent des Allemands pour qui la condition de Rabbin n’a jamais été la tasse de thé ! Un très vieux monsieur dont l’histoire est racontée dans un film réalisé par Britta Wauer après avoir été pièce de théâtre à succès, jouée de salle en salle à travers tout le pays.

Son personnage bien campé, s’il parait calme au premier abord, est incroyablement énergique et incarne merveilleusement le survivant type qui revendique « malgré tout »… Encore et encore le droit de vivre. Né et habitant en Allemagne, le jeune qu’il était alors, avait réussi à passer au travers des mailles du filet nazi sans que cette expérience ne l’arrête une seconde d’y retourner en 2002 !

Pour faire court, le film raconte comment toute la famille a fui l’Allemagne nazie pour la Hollande en septembre 1933 après que la mère de Wolff a appris que la fille du tailleur local, Magda, avait épousé le ministre de propagande de Hitler.

On les retrouve en 39 à Amsterdam, puis ils quittent les Pays-Bas pour l’Angleterre où il ajoute, étudiant surdoué pour les langues, au lycée de South Kensington, le français à l’anglais, à l’allemand, au néerlandais, dont il s’est imparti au long de son périple. Avec le russe en sus, il trouvera un emploi auprès de l’agence de presse Reuters à la périphérie de Londres. Il y travailla de 1944 à 1947.

En 1954, il trouve plume à sa convenance au Slough Observer, et finalement rejoint le personnel du Daily Mirror, passant des questions intérieures à la politique étrangère.

Des décennies de travail qui envoyèrent Wolff en tant que journaliste ici et là, C’est ainsi que lors d’un voyage à l’étranger avec le Premier ministre britannique Harold Wilson et le ministre des Affaires étrangères Michael Stewart, à la fin des années 1960, ils s’arrêtèrent à Bonn pour y rencontrer le ministre allemand des Affaires étrangères Willy Brandt.

C’était la première fois que Wolff remettait les pieds sur le sol allemand depuis que sa famille avait fui le pays. C’est le moment que choisirent les souvenirs de son enfance orthodoxe pour rejaillir comme au plus beau jour et faire de lui, ce qu’il est encore à ce jour, à 90 ans, un rabbin-journaliste ou vice versa.

Wolff a été ordonné en 1984. Il servait dans plusieurs synagogues de Londres quand il apprit que l’Allemagne avait besoin de rabbins ! Et oui, vraiment pas rancuniers, beaucoup du peu des Juifs survivants avaient choisi d’y revenir…Depuis la sortie du film, notre sympathique rabbin, apparemment infatigable, sillonne l’Allemagne, s’entretient avec des centaines d’inconnus subjugués par sa personnalité, et avoue n’avoir qu’un seul regret, celui de ne s’être jamais marié et n’avoir pas créé de famille !

Quant à sa notoriété de « Rabbi Wolff – Un gentleman devant Dieu», il se félicite, Bahou’h hachem, qu’elle ne lui ait jamais fait perdre le sommeil.