Yad Sarah offre ses services gratuits aux touristes handicapés

L’organisation « Yad Sarah » offre aux touristes handicapés se rendant en Israël un service gratuit qui leur fournit toutes les prestations nécessaires pour permettre un séjour confortable et agréable, par exemple : transport de l’aéroport au lieu de villégiature ou de ce lieu à l’aéroport dans un véhicule adapté, mise à disposition d’un lit approprié au handicap, préparation d’excursions facilement accessibles, etc. « Yad Sarah » est une ONG caritative israélienne non-confessionnelle d’aide aux handicapés et aux personnes âgées auxquels elle fournit le matériel médical nécessaire à un maintien à domicile le plus longtemps possible. „Yad Sarah“ distribue également des repas au domicile des patients et assure toutes les tâches ménagères. Cette ONG compte quelque 6000 bénévoles.