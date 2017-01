Yesh Atid toujours en tête des sondages

Selon l’enquête d’opinion menée par le DrMina Tsеmаh et publiée par la seconde chaine de la télévision israélienne, si les élections avaient lieu aujourd’hui, «Yesh Atid», dirigée par Yaïr Lapid, obtiendrait 26 mandats. Le Likoud 24 sièges suivi de la Liste arabe unie qui devient le troisième parti de la Knesset avec 13 mandats. Habayit Hayehoudi obtiendrait 12 députés, le «camp Sioniste» 11 mandats. Le parti Israël Beitenou, le Shass et Yahadout Hatorah obtiendraient chacun 7 mandats, et le Meretz 6 mandats.