Yom Hashoah : 10h, la sonnerie du souvenir puis commémoration à Yad vashem

Ce matin à 10h00, la sirène du souvenir retentira durant 2 mn. Les commémorations débuteront aussitôt après, au mémorial de Yad Vashem, en présence du président de l’Etat, du Premier ministre, du chef d’Etat-major et de nombreux ministres et responsables. Les noms des victimes seront lus par des bénévoles à la Knesset et dans la tente du souvenir à Yad Vashem. A 16h, débutera la marche des vivants du camp d’Auschwitz à celui de Birkenau en Pologne. 10 000 personnes participeront à cette marche , conduite cette année par le chef d’Etat-Major de Tsahal.