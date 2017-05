Yom Hazikaron : 97 victimes de plus depuis 1 an

Depuis 1860, année où le premier quartier juif a été créé aux abords des murs de la Vieille Ville de Jérusalem, 23 544 hommes et femmes sont morts en défendant Israël et la communauté juive pré-étatique, selon les chiffres officiels. L’année dernière, 97 Juifs de plus ont vu leur nom inscrit sur la liste des défunts, 37 d’entre eux étant des vétérans de guerre ou des victimes d’attentats ayant succombé à leurs blessures.