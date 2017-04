Yom HaZikaron : quand le cœur se serre

Dans les cimetières militaires à travers le pays, du nord au sud, se trouvent des milliers de modèles d’intégrité pour notre patrie.

Les vies ont été écourtées et les noms sont désormais inscrits silencieusement sur les tombes. Les cimetières militaires sont devenus une culture intégrale du souvenir en Israël. Chacune des pierres tombales rappelle un frère ou une sœur mort pour nous, mais aussi la douleur d’une famille, parents et amis. L’histoire d’un cimetière militaire est aussi la réalisation de l’engagement national et fraternel qui définit aussi le peuple juif.

Certains étaient des soldats de l’Empire britannique qui sont tombés dans la bataille pour la conquête du pays lors de la Première Guerre mondiale, certains même sont Indiens (cf l’article Un jardin et un monument indiens au nom de la ville de Haïfa). Les cimetières militaires de l’Etat d’Israël racontent deux histoires entremêlées. L’une est l’histoire du sacrifice suprême des morts dans la bataille pour l’indépendance d’Israël, la seconde raconte l’engagement absolu de l’Etat d’Israël dans la mémoire de ses combattants courageux.

Dans les cimetières militaires sont inhumés les soldats tombés au combat pour la création de l’Etat et sa défense tout au long de son histoire : des chefs d’état-major, des généraux, des officiers, nos Hayalim, figurants et héros de l’histoire de la vie israélienne de notre vie. Paix à leurs âmes et …MERCI.