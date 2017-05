Yom Hazikaron : « mon cœur s’est arrête de battre à deux reprises »

« Je suis toujours en train de voir les images de la scène et en train de sentir les odeurs qui étaient là », a déclaré le caporal Daniel Hirush, qui a été grièvement blessé dans une attaque le 18 octobre 2015 à la station centrale de bus à Beer Sheva. Le cœur de Hirush s’est arrêté de battre à deux reprises, mais les médecins lui ont sauvé la vie, contre toute attente. Hirush est maintenant au début d’un long processus de réhabilitation, après quoi il désire toujours revenir à l’armée. Mais pour l’instant, dit-il, sa vie est devenue un cauchemar continu. « Je dors à peine, » a-t-il dit. « Au moment où je tombe de sommeil, je me réveille comme dans un cauchemar et cela me prend beaucoup de temps pour me rendormir. Les nuits affectent mes matins, et les matins affectent mes journées. » Depuis son réveil après un mois de coma artificiel, il a peur de rester seul, même pour un petit moment. « Quand je suis éveillé, je suis toujours nerveux et tendu, et je dois toujours avoir des gens près de moi », a déclaré Hirush. « J’évite de lire des journaux ou de voir des films, je regarde à peine la TV de peur que quelque chose déclenche des souvenirs. Je crains de voir quelque chose qui va réveiller ma mémoire. Je crains d’entendre parler d’une autre attaque terroriste et qu’arrive à la surface une sensation, une image ou une odeur. Je n’écoute plus, ne regarde plus sans y avoir un intérêt. »