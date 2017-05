Yom Hazikaron : Combien de parents endeuillés, de veuves, d’orphelins ?

Selon les statistiques du ministère de la Défense, il y a actuellement 9 157 parents en deuil de soldats de l’armée israélienne et des forces de sécurité qui vivent en Israël, 4 881 veuves, 1 843 orphelins âgés de moins de 30 ans et des milliers de plus de fratries et d’orphelins de plus de 30 ans.