Yom Hazikaron : « au début, je ne sentais rien »

L’Adjudant Moshe Hen reçoit toujours une thérapie psychologique. Il a des difficultés à s’endormir le soir et quand il se souvient de l’attaque dans laquelle il a été blessé, il pleure. Moshe Hen a subi des brûlures sur tout le corps quand un Palestinien a tenté de faire exploser sa voiture à un barrage en Judée Samarie. Hen était un agent de la circulation en Samarie et faisait partie de la police du district de Judée le 11 octobre 2015 quand il a déjoué une attaque terroriste. La voiture est devenue une énorme boule de feu quand un Palestinien a fait exploser un dispositif dans sa voiture à quelques mètres de lui au poste de contrôle d’Al Zaim. « Au début, je ne sentais rien, » dit Hen. « Tout le monde est venu à l’hôpital pour m’interviewer, j’ai reçu un traitement médical pour les brûlures qui étaient partout sur mon corps, et maintenant, je suis sur une autre planète. Après quelques jours, je me suis peu à peu rendu compte de ce qui m’était arrivé. Vivre avec m’est devenu très difficile. Cela a commencé par des nuits blanches et pendant les moments difficiles, je me souviens de l’attaque et comment par miracle, j’ai survécu. Aujourd’hui, je suis en train de revenir à ma routine complètement. » Après une hospitalisation de deux jours, Chen est revenu à son domicile. Il est retourné au travail relativement rapidement – mais il prend une pause dans le travail sur le terrain. « Je suis en train de faire un travail de gestion et je ne suis pas avec tout le monde, » a-t-il dit. « Il est très difficile pour moi de revenir sur les routes avec un gilet pare-balles et une arme. Je n’en suis pas encore là. Je sais que j’ai sauvé la vie de beaucoup de gens et que cela a empêché une attaque terroriste encore plus grande, et peut-être que c’est ce qui me donne de la force tous les jours, mais le prix à payer est lourd. »