Yom Hazikaron : On honore les âmes avec l’étude de la Torah

Afin d’honorer et d’élever les âmes de nos frères et sœurs tombés au combat, 10 000 écoliers étudierons demain la Torah à l’occasion de Yom HaZikaron.

C’est en lisant des versets de la Torah, l’essence, la spiritualité et la tradition ultime du Peuple d’Israël que des milliers d’étudiants feront un honneur transcendant à nos chers disparus. Pour cela a été lancé un nouveau site Internet qui permet de dédier une étude à la mémoire et au mérite des défunts. C’est à initiative du Rav Daniel Tropper, que sera mis en évidence la gratitude et le devoir spirituel immense que l’on se doit d’assumer lorsqu’on évoque nos soldats tombés. « Nous pouvons tous apprendre la Torah aujourd’hui » a déclaré fièrement Rabbi Daniel.

Fondée il y a une dizaine d’années afin de renforcer et améliorer l’encadrement des écoliers dans les valeurs spirituelles, le programme » Atid » fonctionne en partenariat avec le Ministère de l’Education auprès des établissements scolaires, et vise à développer les valeurs éthiques, inhérentes aux Peuple Juif, dans des conditions très particulières : la Joie, l’Amour, la Crainte du Ciel. Il s’agit d’améliorer le processus éducatif et de mettre l’accent sur le développement moral, pilier de l’éducation, ce qui contribue également à la réussite scolaire. Voilà un enseignement et une démarche qui cultive toutes les valeurs qui sont à l’origine de ce Peuple, de cette Nation : Israël.