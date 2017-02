Yom Kippour bientôt férié en France?

Selon le Point, La fondation Terra Nova, proche du PS, a publié un rapport ce mercredi 22 février dans lequel elle préconise une représentation de l’islam de France moins centralisée et l’instauration de deux jours fériés, un musulman et un juif, à la place des lundis de Pâques et de Pentecôte.

« Pour que toutes les confessions soient traitées à égalité, il convient d’intégrer désormais au moins deux nouvelles dates importantes, le Kippour et l’Aïd el-Kebir, dans le compte des jours fériés en supprimant les deux lundis qui ne correspondent à aucune solennité particulière », estime le rapport. A noter qu’aucune instance juive n’a jamais formulé cette demande, contrairement à l’UOIF, proche des Frères musulmans pour l’Aïd.